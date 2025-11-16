Italia, Di Lorenzo si prepara ai playoff in vista dei Mondiali: le parole
16.11.2025 22:49 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Terza volta consecutiva per l'Italia che dovrà disputare i playoff giocandosi così il Mondiale nelle sfide a eliminazione diretta dopo il secondo posto nel girone di qualificazione. Al termine del match contro la Norvegia, ai microfoni della Rai è intervenuto Di Lorenzo:
"Eravamo partiti bene poi ci siamo rilassati nel secondo tempo. Sicuramente sapevamo, l'avevamo visto all'andata e c'è da fargli solo che i complimenti, abbiamo questa pausa prima dei playoff e dovremo affrontarla diversamente. Il mister ci ha dato una mano, ci saranno i mondiali a marzo, dovremo farci trovare pronti".