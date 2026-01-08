Lazio, visite mediche per Ratkov: il suo arrivo a Villa Mafalda - VIDEO
08.01.2026 07:36 di Christian Gugliotta
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
L'avventura di Patar Ratkov nella Capitale sta per iniziare. Dopo aver lasciato il Salisburgo per circa 13 milioni di euro, il nuovo centravanti della Lazio è atterrato a Roma nella serata di ieri, pronto a mettersi al servizio di Sarri già per il prossimo weekend di Serie A.
Il classe 2003 sta svolgendo le visite mediche di routine per ricevere l'idoneità sportiva, iniziate alle 7:30, dopo le quali si recherà nella sede del club biancoceleste per la firma del contratto. Di seguito le immagini raccolte dalla nostra redazione del suo arrivo alla clinica privata Villa Mafalda.