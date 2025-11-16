Lazio, Parolo 'sfotte' Nainggolan: la frase dell'ex biancoceleste

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha parlato del suo ex rivale nei derby della Capitale, Radja Nainggolan, evidenziando un dato

Il derby della Capitale è una partita che i giocatori portano con sé anche ben oltre la loro esperienza nella Lazio o nella Roma. È una rivalità sportiva destinata a durare per tutta la vita di un calciatore, anche del più pacato. Tra il 2015 e il 2021 in campo per le due squadre si sono sfidati per anni due calciatori totalmente opposti.

PAROLO VS NAINGGOLAN - Da una parte l'eleganza e la dedizione di Marco Parolo, dall'altra l'arroganza di Radja Nainggolan. Due giocatori dalle indubbie qualità, ma che si distinguevano sia per caratteristiche, sia per il comportamento che assumevano sul terreno di gioco. Entrambi hanno vestito i leader di Lazio e Roma, con risultati decisamente differenti. Proprio su quanto fatto nella Capitale si è espresso nelle scorse ore Parolo, intervenendo ai microfoni del canale Twitch 'Doppiopasso'.

PAROLO SU NAINGGOLAN - "Nainggolan? Lui è un giocatore fortissimo, ma di gol ne ho fatti più io" ha commentato Parolo che, in effetti, in carriera ha segnato 74 gol (di cui 39 con la Lazio), contro i 67 di Nainggolan (33 con la Roma).