WOMEN - Lazio, le parole di Goldoni dopo il derby contro la Roma

Nel post partita del derby perso contro la Roma, Eleonora Goldoni della Lazio Women è intervenuta in zona mista direttamente dal campo dello Stadio Tre Fontane. Di seguito le sue parole.

"Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma quello che ci interessa è la crescita nel secondo tempo. Loro sono una squadra di tutto rispetto, ma anche noi possiamo fare molto bene. Possiamo solo imparare da questa partita e portarci dietro la rabbia per il risultato finale per continuare a lavorare come dei treni".

"Abbiamo un misto tra rabbia e rammarico, possiamo fare un grande calcio quando siamo compatte e concentrate. Nel primo tempo ci è mancato il coraggio per giocare una partita importante davanti a tanta gente. Il derby di due mesi non ha influito, da quel risultato ci portavamo dentro grande rabbia e voglia di portare la gara dalla nostra parte. Oltre al coraggio ci è mancata la spensieratezza di essere capaci di giocare e affrontare una squadra così forte davanti a tanti tifosi. Credo che la Lazio sia al livello della Roma e che possa battere qualsiasi altra squadra".

"Nei momenti difficili abbiamo imparato a stare uniti. Gli infortuni e le ragazze che mancano non devono essere degli alibi, ma anzi una sfida in più per imparare cose nuove, saperci adattare e trovare nuovi stimoli nel giocare per loro. Non importa chi va in campo, giochiamo per la Lazio. Tutte noi siamo grande motivo di ispirazione".

"La tecnologia ci può aiutare in certi casi, ma non dobbiamo rischiare che diventi un calcio troppo macchinoso e poco istintivo, fatto di scelte anche dell'arbitro che può fare la scelta giusta o sbagliata. Oggi le volte in cui l'arbitro è andato al monitor ci è stato di aiuto per fare chiarezza su alcuni episodi".