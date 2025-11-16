DIRETTA | Italia - Norvegia 1-0: Esposito firma il vantaggio azzurro
Qualificazioni Mondiali | Gruppo I
Domenica 16 novembre, ore 20:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milano
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. A disp: Vicario, Carnesecchi, Buongiorno, Orsolini, Cambiaso, Zaccagni, Cristante, Gabbia, Bellanova, Raspadori, Ricci, Scamacca. Ct: Gennaro Gattuso.
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. A disp: Bobb, Thorsby, Arnstad, Langas, Tangvik, Aasgaard, Pedersen, Schjelderup, Strand Larsen, Bjorkan, Ostigard, Dyngeland. Ct: Ståle Solbakken
Arbitro: Alejandro Hernández ; Assistenti: Naranjo - Sánchez Rojo; IV Uomo: Sánchez; VAR: del Cerro Grande; AVAR: Gomez.
Marcatori: Esposito (11', I).
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
PRIMO TEMPO
21' - Ottimo inizio dell'Italia che, dopo essere passata in vantaggio, continua a essere propositiva in avanti per cercare la seconda rete.
11' - GOOOOL DELL'ITALIA! Dimarco recupera palla in area di rigore, scambia con Retegui e trova Esposito, che si gira su sé stesso e infila Nyland sotto le gambe. Azzurri in vantaggio.
8' - La prima conclusione del match è di Dimarco: il suo destro in controbalzo termina distante alla porta di Nyland.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buonasera amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti nella diretta scritta Italia - Norvegia, match valido per il decimo turno del Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Reduce dalla vittoria per 0-2 sul campo della Moldavia, la Nazionale guidata da Gattuso ospita Haaland e compagni, ormai certa di doversi giocare l'accesso alla fase finale della Coppa del Mondo ai playoff. Per qualificarsi direttamente, infatti, gli azzurri avrebbero bisogno di un autentico miracolo, visto che sarebbe necessario battere gli avversari con almeno 9 gol di scarto. Appuntamento alle 20:45 per il fischio d'inizio.