Lazio, Castellanos sogna il Mondiale: l'avviso di Scaloni
Il sogno della carriera. Castellanos spera nel Mondiale con l'Argentina. L'attaccante della Lazio non ha mai nascosto il suo desiderio più grande, ovvero quello di giocare quest'estate in America con la maglia dell'Albiceleste.
16.11.2025 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Su possibili nuove chiamate si è espresso proprio il commissario tecnico della Nazionale sudamericana, Lionel Scaloni. “I posti disponibili sono pochi. La base ce l'abbiamo, ma c'è sempre spazio per qualcuno in più”, ha spiegato.
Nulla è perduto quindi per il Taty, che ora è pronto a tornare a giocare con la Lazio dopo un infortunio che l'ha tenuto fuori circa un mese. Il resto della stagione sarà decisivo per il suo futuro con l'Argentina.
