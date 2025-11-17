Lazio, Dele-Bashiru e Tavares: da certezze a cedibili

I due giocatori potrebbero salutare nella finestra di mercato invernale: la decisone finale spetterà a mister Sarri. La situazione

RASSEGNA STAMPA - Gennaio è vicino e in casa Lazio le questioni da risolvere non mancano di certo. Tra queste c’è il nodo del mercato e dei giocatori per i quali mister Sarri ha dato il via libera per la cessione.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero in cima alla lista ci sono due profili: quello di Dele-Bashiru e quello di Tavares. Il portoghese, che tanto bene aveva fatto nella prima parte di stagione con Baroni, non decolla e il prezzo del suo cartellino è crollato. Il nigeriano era ai box causa infortunio e ora è pronto a tornare in lista: la società spingerà per il reintegro ma l’ultima parola spetta a Sarri disposto a sacrificarlo per finanziare la finestra invernale di mercato.

Quella di Tavares è una discesa lenta ma inesorabile: dopo gli 8 assist serviti in due mesi il portoghese si è fermato e il digiuno dura ormai da 13 mesi con appena 6 gare da 90’. A Dele-Bashiru Sarri aveva dato fiducia a inizio stagione schierandolo titolare nelle prime quattro partite ma le prestazioni incolore e poi l’infortunio di fatto non ha fermato il suo percorso.

