Lazio, Rovella out e Dele-Bashiru in. La situazione
RASSEGNA STAMPA - Si aprono nuovi scenari in casa Lazio. La decisione di Rovella di operarsi cambia i piani di Sarri e anche il destino di Dele-Bashiru che è pronto a essere reintegrato in lista.
Come riporta l’edizione odierna d Il Corriere dello Sport Dele-Bashiru era finito fuori lista dopo l’infortunio ed era lui a essere stato tagliato fuori per far posto a Basic. Lo stop di Rovella cambia i piani con il nigeriano che andrà ad occupare la casella lasciata lobata dal centrocampista.
Se Rovella non si fosse fermato Sarri avrebbe dovuto tagliare un altro giocatore, non Basic, per far spazio a Dele. Al momento quindi verrà reintegrato, poi a gennaio, in base anche alla situazione legata al mercato si capirà il da farsi. Il nigeriano è infatti uno dei nomi indicati da Sarri per la cessione insieme a Noslin e Belahyane. Anche Tavares sarebbe sacrificabile con una buona offerta.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.