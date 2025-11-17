Lazio, per Rovella inizia la rincorsa con il sogno Nazionale

Nell'anno che porta al Mondiale il centrocampista della Lazio spera ancora di avere una chance. Da gennai dovrà convincere Gattuso
17.11.2025 09:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, per Rovella inizia la rincorsa con il sogno Nazionale

RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella si opera. La terapia conservativa non ha dato i suoi frutti e, per risolvere in modo definitivo la questione pubalgia, non c’è altra soluzione che sottoporsi a intervento chirurgico.

Il centrocampista è out dal derby e, di fatto, non rivedrà il campo almeno fino alla fine di dicembre/inizio di gennaio. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, quindi, Rovella rimarrà ai box in totale per ben 4 mesi.

Una notizia decisamente negativa per la Lazio, per Sarri e anche per il giocatore nell’anno che porta al Mondiale, uno degli obiettivi stagionali del numero 6. Da gennaio, data del suo possibile rientro, Rovella avrà quindi un mese e mezzo per convincere il ct Gattuso a prenderlo in considerazione intanto per gli spareggi nonostante la concorrenza di Locatelli, Cristante e Ricci.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide