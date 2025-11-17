Lazio, per Rovella inizia la rincorsa con il sogno Nazionale
RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella si opera. La terapia conservativa non ha dato i suoi frutti e, per risolvere in modo definitivo la questione pubalgia, non c’è altra soluzione che sottoporsi a intervento chirurgico.
Il centrocampista è out dal derby e, di fatto, non rivedrà il campo almeno fino alla fine di dicembre/inizio di gennaio. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, quindi, Rovella rimarrà ai box in totale per ben 4 mesi.
Una notizia decisamente negativa per la Lazio, per Sarri e anche per il giocatore nell’anno che porta al Mondiale, uno degli obiettivi stagionali del numero 6. Da gennaio, data del suo possibile rientro, Rovella avrà quindi un mese e mezzo per convincere il ct Gattuso a prenderlo in considerazione intanto per gli spareggi nonostante la concorrenza di Locatelli, Cristante e Ricci.
