Calciomercato | Lazio, dovevi muoverti prima: gli 'inarrivabili'

Nella lista dei possibili rinforzi della Lazio sono presenti molti nomi graditi a Sarri. Alcuni però sono ormai inarrivabili...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Quante occasioni perse per colpa del blocco del mercato estivo. Ora la Lazio sarà costretta a rinforzarsi in un mercato, quello di gennaio, notoriamente complicato e non tanto economico. Le squadre che possono permetterselo non si priveranno facilmente dei loro calciatori importanti.

Chissà cosa punterà la Lazio, se giocatori in saldo o giovani da campionati minori. In ogni caso, i nomi importanti la Lazio li aveva in lista ma oggi o sono inamovibili, o sono in rampa di lancio, oppure troppo esosi per le casse biancocelesti.

Come riporta il Corriere dello Sport, in Serie A erano stati puntati i nomi di Giovanni Fabbian e Arthur Atta: il primo è stato tolto dal mercato dal Bologna; il secondo è in primo piano con la maglia dell'Udinese e la sua valutazione è salita vertiginosamente.

All'estero, invece, c'erano profili ancora più inarrivabili. Sarri avrebbe fatto carte false per assicurarsi le prestazioni di Konstantinos Karetsas, stellina del Genk di diciassette anni oggi considerato un predestinato nel calcio europeo. Dall’Inghilterra poi è spuntato il nome di Kobbie Mainoo, 20 anni, mezzala dal valore di mercato superiore ai 40 milioni. Potrebbe approdare solo con la formula del prestito gratuito e sulle sue tracce c’è anche il Napoli.