Lazio - Lecce, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri
Riparte il campionato. Archiviata la sosta per le nazionali, la Lazio ospita il Lecce di Di Francesco all'Olimpico. Si è svuotata l'infermeria biancoceleste: restano fuori Rovella, costretto a operarsi per la pubalgia, e Cancellieri, oltre ai fuori lista Dele-Bashiru e Gigot. In difesa è atteso il rientro in gruppo di Nuno Tavares, che si gioca il posto con Lazzari per scendere in campo dall'inizio. Con il portoghese, Marusic giocherebbe a destra; con l'ex Spal, invece, si sposterebbe a sinistra. Al centro resta la coppia composta da Gila e Romagnoli di fronte a Provedel in porta. Va verso la conferma in blocco il reparto di centrocampo con Guendouzi, Cataldi e Basic; destinato ancora alla panchina Vecino. Nel tridente d'attacco spazio ancora a Isaksen e Zaccagni sulle fasce; al centro si prepara a rientrare il Taty Castellanos, è in ballottaggio con Dia.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Pellegrini, Vecino, Belahyane, Pedro, Noslin, Castellanos. All.: Sarri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Morente; Berisha, Stulic, Banda. All.: Di Francesco.