Calciomercato Lazio | Tornano di moda due olandesi: i nomi

La Lazio è pronta a tornare sul mercato per regalare a Sarri gli acquisti che necessita. Due piste per il centrocampo portano in Olanda...

CALCOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Le strategie sono state delineate, ora si può pensare seriamente al prossimo mercato di gennaio. Durante l'ultimo incontro, Sarri e la società hanno scelto sul da farsi, con il tecnico che avrà ampio margine di scelta sui nomi che gli verranno proposti in entrata, ma anche e soprattutto in uscita.

La Lazio ha un grande problema a centrocampo, sarà lì che verranno fatte le operazioni più importanti. Sì, perché potrebbero essere addirittura due gli acquisti nel reparto, soprattutto alla luce dello slittamento del rientro di Rovella.

La Lazio è a lavoro per regalare a Sarri i centrocampisti con le caratteristiche giuste e utili per completare un reparto ad oggi incompleto. Mancano i gol e chissà che non possano portarli dall'Olanda. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio continua a monitorare due nomi direttamente dall'Eredivisie di cui già si parlava in estate.

Il primo nome è quello di Guus Til, centrocampista classe '97 del PSV, club che in estate era sulle tracce di Noslin e chissà che non possa crearsi un intreccio di mercato. Ha il vizio del gol, gioca da mezzala e ultimamente viene adoperato anche da falso nove per sostituire l'infortunato Plea. Scelta che ha ripagato, vista la tripletta siglata nell'ultimo turno contro l'AZ Alkmaar.

L'altro nome è invece quello di Sem Steijn, ventiquattrenne olandese del Feyenoord acquistato in estate per circa 10 milioni di euro. Prima della cessione al club di Rotterdam e prima del blocco del mercato, i biancocelesti erano già sul giocatore. A gennaio ci sarà da muoversi, la Lazio può tornare a bussare alle porte dell'Olanda.