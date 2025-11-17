Lazio, rebus mercato di gennaio: Mattei dice la sua su Fabiani

Le parole di Stefano Mattei in merito non solo alla situazione di Rovella ma anche sul mercato di gennaio e sui giocatori che possono essere ceduti

Tante situazioni da monitorare in casa Lazio: a partire dalla questione Rovella fino al mercato di gennaio. Sul tema ecco il pensiero di Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei.

“Per quanto riguarda la Lazio, prendendo spunto da Nanni Moretti mi viene da dire: ‘Lotito, dì qualcosa di laziale’. Rovella? Si sapeva, la situazione è stata gestita male con la società che stavolta prende le distanze dal giocatore, prima le ha prese da Sarri o dai tifosi, ma non si prende mai le proprie responsabilità”.

“Mercato? Vorrei far presente a Fabiani che sono già andati via Castrovilli e Tchaouna, mentre sul mercato ci sono tutti gli altri calciatori che sono stati acquistati negli ultimi due anni. Fabiani nei primi giorni di agosto aveva definito questa squadra forte, sottolineando che se non fossero andate bene le cose si sarebbe dimesso. Volevo solo ricordare le sue dichiarazioni. Ci sono questi giocatori che in teoria la Lazio vorrebbe vendere a gennaio, ma nella pratica dipende dalle richieste che arriveranno. Se la Lazio non dovesse, poi, cederli ci dirà che non era vera la intenzione di pizzarli. Noslin non gioca mai, Dele è infortunato ed andrà in Coppa d’Africa".