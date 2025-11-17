Nazionale Immobile, ci mancava solo Eder! Attacco diretto e netto

A distanza di anni, Ciro Immobile fa ancora discutere per la sua presenza in Nazionale. A parlarne è Eder che in un'intervista ha spiegato...

RASSEGNA STAMPA - La storia tra Ciro Immobile e la Nazionale continua a far discutere a distanza di tempo. L'attaccante per anni ha brillato con la maglia della Lazio e anche in azzurro la punta ha fatto bene anche se non è riuscito a bissare i numeri mostruosi raccolti con l'aquila sul petto. C'è da dire che il modo di giocare della Nazionale e della Lazio negli anni d'oro di Immobile era molto diverso. Detto questo, però, non è un caso se con Immobile titolare l'Italia abbia vinto un Europeo.

Chiusa questa doverosa premessa, si torna a parlare delle performance di Ciro con l'Italia per le parole rilasciate da Eder sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. L'attaccante è tornato a bomba su Italia - Svezia che nel 2018 ha impedito alla Nazionale di partecipare al Mondiale. Una cosa storica in negativo che si è ripetuta anche nel 2022. Eder è tornato su quella serata di San Siro puntando il dito contro Ventura e lanciando più di una frecciatina a Belotti e Immobile.

Ecco le sue parole: "Italia-Svezia, maledetto spareggio. Colpa di tutti, ma Ventura non fu coerente. Belotti e Immobile giocavano anche quando non erano al 100%. A San Siro ci fregò la pressione, sarei potuto entrare nella ripresa: io e Insigne in panchina, poi ci fu quella scena con De Rossi. Eravamo sullo 0-0...".