Qual. Mondiali | La Croazia batte in rimonta il Montenegro. E Marusic...
Nell’ultima giornata della fase a gironi per le qualificazioni al Mondiale del 2026, il Montenegro ha ospitato la Croazia. La sfida si è conclusa con la vittoria in rimonta degli ospiti per 2-3.
I padroni di casa hanno sbloccato il match dopo appena 3’ dal fischio d’inizio con la rete di Osmajic, poi Krstovic ha firmato il raddoppio. Al 37° minuto del primo tempo i croati hanno accorciato le distanze con Perisic che ha trasformato un rigore.
Alla ripresa i croati pareggiano i conti con il gol di Jakic e poi a pochissimi minuti dalla fine Vlasic ha realizzato la rete del sorpasso e del vantaggio. Una sconfitta che non compromette il percorso della selezione di Vucinic ormai certa di non avere un posto nella qualificazione iridata. Lo stesso vale per quella di Dalic che, al contrario, a prescindere dal risultato era certa di passare il turno direttamente senza disputare i playoff.
90’ minuti in campo per Adam Marusic, il terzino si conferma un punto di riferimento anche per la propria nazionale oltre che per la Lazio di Sarri.
