Italia, ipotesi per lo stage: l'incrocio con la Coppa Italia
Le parole del ministro dello Sport Andrea Abodi sono state chiare: lo stage s'ha da fare. La pesante sconfitta dell'Italia contro la Norvegia nell'ultima giornata delle qualificazioni al Mondiale ha fatto accendere il campanello d'allarme sul playoff di marzo. Passare però dagli intenti ai fatti è molto complicato, soprattutto in mezzo a un calendario sempre più fitto.
Spostare un'intera giornata di campionato è tecnicamente impossibile, soprattutto nell'anno pre Mondiale. Tuttavia la disponibilità data dalla Lega Serie A alla Figc porta a pensare che alla fine un'intesa si troverà, come dice il ministro Abodi. Un'ipotesi al momento al vaglio, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, tende a una rimodulazione dei quarti di Coppa Italia.
I quarti di Coppa Italia sono in programma tra il 4 e l'11 febbraio 2026 e vedono coinvolte la vincente di Bologna-Parma con quella di Lazio-Milan, la vincente di Juventus-Udinese con quella di Atalanta-Genoa, la vincente di Inter-Venezia con quella di Roma-Torino e la vincente di Fiorentina-Como con quella di Napoli-Cagliari. L'idea è quella di rimodulare le date delle partite con più azzurrabili, permettendo così a Gattuso di lavorare in quei giorni con i giocatori poi protagonisti dei playoff.