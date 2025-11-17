Calciomercato Lazio | Per l'attacco spunta Schjelderup: i dettagli
Si avvicina il mercato di gennaio. La Lazio aspetta la notizia dell'ufficialità sul modo in cui si potrà operare tra qualche mese, dopo il blocco dei tesseramenti in estate.
17.11.2025 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si avvicina il mercato di gennaio. La Lazio aspetta la notizia dell'ufficialità sul modo in cui si potrà operare tra qualche mese, dopo il blocco dei tesseramenti in estate.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mirino della società biancoceleste sarebbe finito un nuovo giocatore per l'attacco. Si tratta di Andreas Schjelderup, esterno del Benfica.
Il classe 2004 si è trasferito in Portogallo nel 2023 dopo essere cresciuto nel Bodo/Glimt prima e nel Nordsjælland poi. In questa stagione ha realizzato solamente un gol e un assist in 13 partite.