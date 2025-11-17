WOMEN | Lazio - Inter, al via la vendita dei tagliandi: le info

La società, con un comunicato, ha reso note le modalità di vendita e i prezzi dei tagliandi per assistere alla sfida tra Lazio Women e Inter
17.11.2025 18:45 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Women Athora contro l`Inter, in programma domenica 23 novembre alle ore 12:30 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.

Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Prezzi:

Intero tribuna e settore ospiti 10 €;

Under 16 tribuna 3 €.

Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 11:00.

