WOMEN | Lazio - Inter, al via la vendita dei tagliandi: le info
La società, con un comunicato, ha reso note le modalità di vendita e i prezzi dei tagliandi per assistere alla sfida tra Lazio Women e Inter
17.11.2025 18:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Women Athora contro l`Inter, in programma domenica 23 novembre alle ore 12:30 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.
Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Punti vendita Vivaticket
Prezzi:
Intero tribuna e settore ospiti 10 €;
Under 16 tribuna 3 €.
Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 11:00.