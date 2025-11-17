Serie A, allarme infortuni: il dato spaventa, Lazio la più colpita

Gli infortuni non concedono tregua, il dato è davvero preoccupante in questa stagione di Serie A. La Lazio è la squadra più colpita

RASSEGNA STAMPA - Allarme infortuni in Serie A e non solo durante la sosta per le Nazionali, quest’ultima ha lasciato il segno anche stavolta ma non è la sola causa. Holm del Bologna è l’ultimo che si è aggiunto a una lunga lista che è in continuo aggiornamento. Gli stop per problemi muscolari stanno mettendo in difficoltà i club e il campionato è arrivato solo all’undicesima stagione, neanche a metà.

La medicina dello sport, sottolinea La Gazzetta dello Sport, si sta evolvendo dal punto di vista della prevenzione con le società che chiedono di abbassare il numero degli infortuni attraverso allenamenti mirati, alimentazione corretta e maggiori rotazioni in campo. Ma è difficile per gli addetti ai lavori trovare effettivamente un equilibrio tra intensità e prevenzione, considerando i calendari sempre più fitti che non concedono spazio al riposo e al recupero.

I numeri sono allarmanti, dopo 11 giornate sono già 388 le partite saltate dai professionisti delle 20 squadre iscritte al torneo. Il confronto con la stagione precedente rende ancora di più l’idea: lo scorso anno, a questo punto dell’annata, si era fermi a 297. L’incremento è del 30,6%. Leader di questa classifica, tutt’altro che invidiabile, è la Lazio. Sono dieci i biancocelesti che si sono fermati per infortuni muscolari, per un totale di 42 partite saltate che sono destinate a aumentare vista la situazione di Rovella. Roma e Fiorentina sono le uniche due squadre che hanno risentito di meno di questo trend, 11 gare saltate per i giallorossi e solo due infortuni per la Viola, come il Parma, ma non è detta l’ultima parola.

