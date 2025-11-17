Lazio, ecco la nuova aquila! La presentazione del club - FOTO

Ecco la nuova aquila della Lazio. Tramite un annuncio sui canali social, la società biancoceleste ha pubblicato la foto dell'aquila al Fersini.
17.11.2025 15:43 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
È passato quasi un anno dall'ultimo volo di Olympia. Ora ne è arrivata un'altra che presto potrebbe fare il suo esordio all'Olimpico.

Da tempo i tifosi aspettavano un annuncio così. Finalmente è arrivato. Di seguito il post. 