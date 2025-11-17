Lazio, ecco la nuova aquila! La presentazione del club - FOTO
Ecco la nuova aquila della Lazio. Tramite un annuncio sui canali social, la società biancoceleste ha pubblicato la foto dell'aquila al Fersini.
17.11.2025 15:43 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È passato quasi un anno dall'ultimo volo di Olympia. Ora ne è arrivata un'altra che presto potrebbe fare il suo esordio all'Olimpico.
Da tempo i tifosi aspettavano un annuncio così. Finalmente è arrivato. Di seguito il post.
Introducing our new Eagle #AvantiLazio pic.twitter.com/FqFd6d5wYZ— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 17, 2025