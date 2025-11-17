Lazio, due titolari e un ex candidati al Gran Galà del Calcio
Si avvicina il Gran Galà del Calcio, in programma il prossimo 1 dicembre. Per quanto riguarda la Lazio ci sono ben tre giocatori candidati, di cui un ex.
17.11.2025 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Per quanto riguarda i 'difensori sinistri' è presente Nuno Tavares, insieme ad Angeliño e Dimarco; per il miglior gol c'è quello di Isaksen in Napoli - Isaksen dello scorso 8 dicembre 2024.
Tra i miglior giovani della Serie B, invece, in lista c'è Romano Floriani Mussolini, l'anno scorso alla Juve Stabia, rientrato alla Lazio e passato alla Cremonese in estate.
