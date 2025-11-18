ROAD TO ITALY® – SCEGLI IL FUTURO - WHATSAPP 3283167950

18.11.2025 08:00 di  Antoniomaria Pietoso   vedi letture
Road To Italy® – Il lavoro che crea futuro, per le persone e per le imprese

In un Paese come l’Italia, dove le aziende faticano a trovare personale qualificato e migliaia di persone cercano un’opportunità per costruirsi una vita dignitosa, nasce Road To Italy®, il progetto di SIA Servizi Integrati Assindustria che mette al centro l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L’idea è semplice ma rivoluzionaria: accompagnare chi arriva in Italia – immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, donne in condizioni di fragilità, giovani senza prospettive – e guidarli in un percorso di orientamento, formazione e inserimento lavorativo. Allo stesso tempo, offrire alle aziende italiane un bacino di risorse motivate, formate e seguite passo dopo passo, pronte a entrare in squadra in modo regolare e sicuro.

Road To Italy® non è un progetto teorico, ma un modello già operativo. Tutto parte dal bilancio delle competenze, un momento in cui si raccolgono esperienze, capacità e aspirazioni dei candidati, anche quando maturate in contesti informali o lontani dal nostro Paese. Poi si passa alla formazione linguistica, grazie alla convenzione con la Società Dante Alighieri che permette di ottenere certificazioni PLIDA di lingua italiana. Infine, i percorsi diventano professionalizzanti, con corsi mirati nei settori più richiesti: logistica, ristorazione, edilizia, assistenza alla persona, GDO.

Non si tratta solo di formazione: la vera forza del progetto è il matching, l’incontro tra persone e imprese. Qui Road To Italy® diventa il partner delle aziende, aiutandole a definire i profili professionali di cui hanno bisogno, selezionando candidati in Italia e all’estero e costruendo percorsi formativi su misura. Così le imprese non si trovano davanti a numeri, ma a volti e storie reali, pronte a trasformarsi in risorse di valore.

Dal 2023 a oggi, oltre 1.000 candidati sono già stati formati e inseriti in Italia nei settori delle costruzioni, della cantieristica, della logistica e della ristorazione. È la dimostrazione che un modello basato sull’inclusione e sul rispetto può funzionare, creando opportunità concrete per chi cerca lavoro e soluzioni reali per chi lo offre.

Con sedi operative a Roma, Milano e Chieti, e hub internazionali in Dubai, Riyadh ed Egitto, Road To Italy® è una rete che cresce, capace di guardare oltre i confini e costruire ponti solidi tra Paesi e culture diverse.

Il messaggio è chiaro: trovare lavoro non deve essere un colpo di fortuna, ma un percorso guidato, sicuro e accessibile a tutti. Road To Italy® è questo: una strada che porta persone e aziende a incontrarsi, e insieme a crescere.

✨ Il futuro si costruisce insieme

Hai talento, voglia di lavorare e cerchi una vera opportunità in Italia? Road To Italy® ti guida passo dopo passo:
    •    Dalla formazione al primo contratto
    •    Dall’inserimento al pieno inserimento sociale

Entra anche tu in Road To Italy®: il futuro si costruisce insieme.

Contatti
Mail: recruiting@siaservizi.com
Online il nuovo sito roadtoitaly.eu con tutte le novità.

