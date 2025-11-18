Lazio, Sarri rilancia Isaksen: posto assicurato fino a gennaio

Il danese si gioca l'accesso al Mondiale e nelle prossime ore tornerà alla corte di Sarri per preparare la sfida contro il Lecce

RASSEGNA STAMPA - Isaksen si prepara a una notte da vivere con intensità, la più importante del suo girone. Dopo aver firmato il gol del pareggio contro la Bielorussia, decisivo per avvicinare la Danimarca al Mondiale, l’esterno questa sera a Glasgow (20.45) si giocherà il primo posto contro la Scozia. Il margine è minimo: i danesi hanno un punto di vantaggio e basterebbe un pareggio, ma la gara precedente ha dimostrato che nulla è scontato.

Qualunque sarà il risultato, domani sarà a Roma e da giovedì tornerà ad allenarsi con la Lazio in vista del Lecce. Ha ormai conquistato un posto da titolare: non solo perché Cancellieri resterà fermo quasi fino a Natale, ma anche perché il suo rientro ha convinto Sarri, deciso ad affidarsi al danese in un momento di scarsa incisività dei centravanti, siano essi Castellanos o Dia.

Tra alti e bassi, e senza reali alternative nel ruolo, è diventato una delle poche certezze della squadra. Come ricorda il Messaggero, in estate il Bologna avrebbe investito 20 milioni per portarlo da Italiano, ma il blocco del mercato ha impedito a Lotito di chiudere un’operazione utile anche ai conti del club.

Con un contratto fino al 2028, Isaksen in sole sei partite è già entrato nella top 13 del campionato per falli subiti, insieme a Soulé, e con Zaccagni in testa. Otto dei suoi falli sono arrivati contro la Juve, quando Tudor cambiò più volte il suo marcatore. L’anno scorso ne aveva subiti 45 in totale. Numeri utili anche sui piazzati, ma ora Sarri vuole soprattutto concretezza e gol: Cancellieri è fuori e Pedro, per il tecnico, non ha più continuità fisica nel ruolo. Da qui a Natale, Isaksen avrà il posto assicurato. Tocca a lui sfruttare fino in fondo questa grande occasione.