Lazio, gli infortuni e la sfortuna: l'analisi di Rambaudi

L'opinionista ha detto la sua in merito alla mole di infortuni che ha colpito la squadra nella prima fase della stagione

La sosta è finita e la Lazio si prepara alla sfida contro il Lecce di domenica 23 novembre. La squadra sarà ancora orfana di Castellanos, suggerendo che il problema degli infortuni è forse ancor più grave di quanto si pensasse. Di questo avviso è anche Roberto Rambaudi, che è intervenuto a Radiosei:

“In casa Lazio parliamo di infortuni di lunga data e che hanno colpito diversi giocatori. Capitano a tutte le squadre, ma quello che è successo qui non è sfortuna, vanno ricercati i motivi. Si è in grado di farlo in questo marasma generale? Al momento questa società è una macchina che non ha credibilità. Per questo dico che è arrivato il momento di resettare. Se i giocatori non hanno fiducia nello staff medico c’è un problema.

Lecce? La Lazio deve ragionare partita dopo partita, il mare è agitato e va portata la nave in porto. Sarà una gara difficile ma ormai lo sono tutte, soprattutto nel campionato italiano, in cui il livello è medio ma equilibrato. Dopo la sosta è sempre tutto imprevedibile. Stacchi, poi non ci sono i nazionali in allenamento; le due settimane di sosta le vedi noiose”.

