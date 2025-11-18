Zima avvisa il Torino: per l'Europa c'è anche la Lazio

David Zima, ex giocatore del Torino e ora allo Slavia Praga, ha parlato della Serie A e del possibile percorso dei granata verso l'Europa, citando la Lazio come possibile avversaria della squadra di Baroni.

Lunga intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com per David Zima, ex giocatore del Torino e ora allo Slavia Praga. Parlando della Serie A e del possibile percorso dei granata verso l'Europa, il difensore ha citato la Lazio come possibile avversaria della squadra di Baroni.

Di seguito le sue dichiarazioni: "Guardo tutte le partite e posso dire che la Serie A è un po’ cambiata. A me piaceva giocare da voi, però la situazione era così e dovevo andarmene. Ho vissuto una bella esperienza, ma avevo la possibilità di tornare allo Slavia Praga… È stato tutto positivo in Italia, il campionato mi piaceva tanto".

"Il Torino è a 5 punti dalla zona Europa e ha sempre l'ambizione di giocarci, però è difficile. Ci sono squadre come Milan, Juve, Inter, Roma, Lazio, Atalanta che sono più attrezzate. Quindi è difficile ma la Fiorentina, che faceva sempre bene, attualmente sta facendo male… Quindi il Toro può approfittarne andando in Conference League. Difficile, ma possibile".