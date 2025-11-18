Zima avvisa il Torino: per l'Europa c'è anche la Lazio

David Zima, ex giocatore del Torino e ora allo Slavia Praga, ha parlato della Serie A e del possibile percorso dei granata verso l'Europa, citando la Lazio come possibile avversaria della squadra di Baroni. 
18.11.2025
Lunga intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com per David Zima, ex giocatore del Torino e ora allo Slavia Praga. Parlando della Serie A e del possibile percorso dei granata verso l'Europa, il difensore ha citato la Lazio come possibile avversaria della squadra di Baroni. 

Di seguito le sue dichiarazioni: "Guardo tutte le partite e posso dire che la Serie A è un po’ cambiata. A me piaceva giocare da voi, però la situazione era così e dovevo andarmene. Ho vissuto una bella esperienza, ma avevo la possibilità di tornare allo Slavia Praga… È stato tutto positivo in Italia, il campionato mi piaceva tanto".

"Il Torino è a 5 punti dalla zona Europa e ha sempre l'ambizione di giocarci, però è difficile. Ci sono squadre come Milan, Juve, Inter, Roma, Lazio, Atalanta che sono più attrezzate. Quindi è difficile ma la Fiorentina, che faceva sempre bene, attualmente sta facendo male… Quindi il Toro può approfittarne andando in Conference League. Difficile, ma possibile".

