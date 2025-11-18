Un Como che 'rompe le pa**e', come lo ha definito Fabegras
Lunga intervista quella rilasciata dall’allenatore del Como Cesc Fabregas ai microfoni de La Provincia di Como che ha parlato della stagione esaltante dei lariani in Serie A.
“Abbiamo una mentalità diversa. Andiamo ad aggredire, andiamo a rompere le palle. lo. Il segreto? Non ragionare per dogmi: ci sono momenti e momenti nelle partite, quelli in cui vai a mille e altri in cui costruisci con calma”.
“Io devo andare oltre la tattica e insegnare ai miei giocatori a ragionare e prendersi delle responsabilità autonome a seconda del momento. Non posso chiudere un giocatore in una gabbia tattica e mentale, perché poi si limita a fare il compitino”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.