Lazio, si guarda al Lecce: Taty non ce la fa. Tavares e Dele...

Gli esami dell'argentino ancora non consentono il via libera. Tavares e Dele-Bashiru invece sono pronti a tornare in gruppo

RASSEGNA STAMPA - Castellanos non ce la fa. Questo è l'infausto responso degli esami svolti nella giornata di ieri, riportato dal Corriere dello Sport, che non ha dato il via libera per rientrare contro il Lecce e difficilmente finirà anche solo in panchina. La speranza è di riaverlo contro il Milan, in campionato (29 novembre) o in Coppa Italia (4 dicembre), nella migliore delle ipotesi. Altrimenti il rientro slitterà alla sfida con il Bologna (7 dicembre).

Prima della partita di Bergamo, a inizio ottobre, l’attaccante aveva riportato una lesione di secondo grado al retto femorale destro. Una prima data di rientro era stata fissata per il 23 novembre, giorno di Lazio-Lecce, ma si trattava di un recupero leggermente anticipato. Taty ci aveva creduto: aveva trascorso la prima settimana di sosta lavorando a parte con l’obiettivo di tornare in gruppo oggi e giocare domenica. Ieri però è arrivata la doccia fredda.

Ci sono invece conferme positive per Tavares e Dele-Bashiru, che da oggi si allenano regolarmente in gruppo e dovrebbero essere a disposizione per domenica, anche se il nigeriano attende ancora il reintegro ufficiale.

