La 'Legge Bove' arriva in Senato: cos'è e come funziona

La Legge Bove prevede sette articoli e mira a ridurre il numero di persone che perdono la vita per mancanze o ritardi nel primo soccorso

Quanto accaduto a Edoardo Bove, ormai un anno fa, durante la sfida tra Fiorentina e Inter ha portato alla creazione di un disegno di legge che porta il suo nome. La “Legge Bove sul primo soccorso” è stata presentata dai senatori Lombardo e Calenda e si divide in sette articoli per fronteggiare numeri che raccontano come oggi circa 65mila persone perdono la vita causa di mancanze o ritardi nell’intervento di primo soccorso.

“Questa legge è per la Fondazione Castelli, per Matteo, per Stefano Carone, per Filippo Alessandrini, per Davide Astori e potrei continuare. Io sono onorato che possa esserci il mio nome, ma anche emozionato e imbarazzato. Questa legge è per tutti loro. Ho toccato con mano il dolore di queste fondazioni e delle loro famiglie. È arrivato il momento che alziamo tutti la mano per dire che vogliamo fare qualcosa su questo argomento”, queste le parole di Bove.

Il disegno di legge prevede nel primo articolo il finanziamento di corsi di formazione sulle tecniche di primo soccorso, rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado, e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale.

Negli articoli 2 e 3 si prospetta la frequenza dei corsi di primo soccorso con relativo attestato che siano necessari per sostenere l’idoneità per la patente di guida e per partecipare alle prove di accesso ai corsi di laurea e di diploma on scienza motorie.

