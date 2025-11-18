Lazio - Lecce, è rebus sugli spettatori: il motivo
RASSEGNA STAMPA - L'Olimpico dopo la sosta per le Nazionali, è pronto a riaccendere le proprie lucie lo farà domenica 23 novembre per il match Lazio - Lecce. Sono 3.000 i biglietti venduti al momento, una cifra che la società spera di vedere almeno raddoppiata da qui a domenica, soprattutto perché ci sarà anche la presentazione allo stadio della nuova aquila.
Come riporta il Corriere dello Sport, a questi numeri, poi, si dovranno aggiungere almeno in teoria i 29.918 abbonati e un altro migliaio di sottoscrittori del Pack 3 che comprendeva anche le precedenti gare casalinghe con Juve e Cagliari. Il tutto arriverebbe a circa 34.000 spettatori, senza tener conto della protesta dei gruppi organizzati della Lazio.
Resteranno fuori dall'Olimpico per via del mancato ingresso di Giulia Paparelli sulla pista d'atletica in occasione di Lazio - Cagliari, quando la Curva Nord aveva preparato una coreografia dedicata al ricordo di suo nonno Vincenzo. Per questo rimane un rebus la previsione del totale dei presenti all’Olimpico domenica alle 18.