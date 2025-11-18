Calciomercato Lazio, Mandas ha chiesto la cessione: il punto

RASSEGNA STAMPA - Un minutaggio ridotto all'osso e una valutazione dimezzata. Come riporta il Corriere dello Sport, Mandas chiede la cessione a gennaio: la sua valutazione si aggirava intorno ai 20 milioni, ma l'andamento della stagione però ha svalutato il prezzo del cartellino. Stando sempre al quotidiano, quando arriveranno offerte a Formello, si cercherà di venderlo più o meno alla metà del costo stabilito la scorsa estate, e le proposte, potrebbero essere inferiori ai 10 milioni.

A marzo Mandas aveva prolungato e adeguato il proprio contratto fino al 2029 con la piena fiducia di Baroni, ma le gerarchie si sono nuovamente ribaltate con il Comandante. Il greco è stato pagato 1 milione nel 2023, e per questo la Lazio può centrare una ricca plusvalenza.

È apprezzato in patria soprattutto dal Panathinaikos, ma non ha intenzione di tornare in Grecia. In Inghilterra rimane sotto osservazione del Wolverhampton, che già in estate aveva provato l'assalto. Nel frattempo la sua agenzia 'YouFirst', sta sondando il mercato spagnolo con il Getafe che può rappresentare una pista, ma non solo.

Mandas aspetta un'opportunità dalla Premier o dalla Liga, con Sarri che però potrebbe concedergli un'occasione in Coppa Italia contro il Milan (ottavi di finale).