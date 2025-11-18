Lazio, la società svela il nuovo falconiere: ecco chi è - FOTO
La Lazio, annunciando il concorso per scegliere il nome della nuova aquila, ha svelato il volto del nuovo falconiere biancoceleste
18.11.2025 14:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio, con un video sui propri canali ufficiali, ha lanciato il concorso attraverso il quale i tifosi potranno scegliere il nuovo nome dell'aquila che prenderà il posto di Olympia nei pre-partita della squadra biancoceleste.
Con un video in cui si inneggia al simbolo della Lazio, tra cori dei tifosi e l'iconica frase del film 'The Eagle', sono state mostrate al popolo laziale le prime immagini del nuovo simbolo.
Tra queste ce n'è anche una che mostra il volto del nuovo falconiere della Lazio, senza andarne però a svelare nome cognome che, presumibilmente, saranno resi noti nei prossimi giorni.