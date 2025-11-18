Romero compie gli anni: ecco cosa fa oggi l'ex Lazio
Il 18 novembre del 2004, in Messico, nasceva Luka Romero. L'ex esterno della Lazio, oggi in forza al Cruz Azul, compie 21 anni e la società per l'occasione gli ha voluto augurare un buon compleanno, pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram.
L'AVVENTURA DI ROMERO NELLA LAZIO - Luka Romero, trasferitosi a Roma nel 2021 come grande promessa del calcio argentino e reduce dalla prima esperienza in Liga con la maglia del Maiorca, ha vestito per 21 volte la maglietta della Lazio, segnando anche un gol in Serie A contro il Monza, prima di lasciare la Capitale nel 2023 per passare al Milan.
COSA STA FACENDO OGGI ROMERO - Dal 2025 veste la maglia del Cruz Azul, squadra messicana con la quale conta 41 presenze, 5 gol segnati e 3 assist da gennaio fino a oggi. Con la squadra di Città del Messico ha anche alzato al cielo la scorsa CONCACAF-CHAMPIONS, primo trofeo della sua carriera.