Calciomercato Lazio | Insigne, c'è la fila: due club interessati
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio vuole Lorenzo Insigne fin da questa estate. O, meglio, Maurizio Sarri sta chiedendo alla società di acquistare Lorenzo Insigne fin da quest'estate. Il tecnico toscano, data anche la situazione in cui si trova oggi la dirigenza biancoceleste, avrebbe visto nel suo ex pupillo al Napoli un'occasione da sfruttare a parametro zero per aggiungere un elemento alla propria rosa.
INSIGNE ASPETTA LA LAZO - L'ex capitano del Napoli, svincolatosi dal Toronto dopo 3 anni in MLS, sarebbe da tempo in contatto con il Comandante, nella speranza di ottenere il via libera per trasferirsi a Formello. Via libera che, però, dipende alla decisione della nuova commissione, subentrata alla Co.Vi.Soc., in merito alla possibilità di poter tesserare nuovi calciatori da dicembre in poi. Nel frattempo, però, il profilo di Lorenzo Insigne sarebbe finito anche sul taccuino di altri club.
DUE SQUADRE SU INSIGNE - Tra questi c'è la Fiorentina di Paolo Vanoli, interessatasi di recente, ma secondo quanto riportato da Tuttomercatowe.com, anche il Parma di Carlos Cuesta. Il club emiliano già in estate aveva palesato un interesse, respinto però dal calciatore che attendeva novità sul fronte Lazio. Oggi i crociati tornano a riflettere su un suo possibile ingresso in rosa, pur restando sullo sfondo dopo i recuperi di Ondrejka e Oristanio.