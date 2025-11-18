Lazio, dalla Francia: due club seguono Belahyane. Le ultime
Reda Belahyane è finito nella lista dei cedibili della Lazio. Il centrocampista non ha convinto Sarri in questo inizio di stagione e a gennaio rischia seriamente di lasciare la Capitale. Nelle prime undici giornate di campionato ha collezionato solamente 154 minuti totali, con un assist.
Dopo un anno dal suo arrivo, ora può già andare via. Per lui si era parlato di un interesse del Como di Fabregas, frenato in estate a causa del blocco del mercato imposto alla società biancoceleste. Ma secondo quanto riportato dal portale francese butfootballclub.fr, su di lui ci sarebbero anche il Marsiglia e il Rennes.
Entrambe le squadre lo tengono d'occhio, potrebbe essere una grande occasione nel mercato di gennaio. E per il marocchino si tratterebbe di un ritorno in Ligue 1: prima di arrivare in Italia, al Verona, aveva giocato nel Nizza.