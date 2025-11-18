Lazio, non si ferma in vista dell'operazione: la foto con Tavares
Dopo il confronto tra la Lazio e Rovella per chiarire circa la situazione legata ai due comunicati di domenica, che riportavano due versioni diverse della scelta della terapia conservativa, il centrocampista si opererà giovedì. Una mossa volta a risolvere definitivamente la pubalgia che lo tiene fermo dal derby.
Nel frattempo che il giorno dell'intervento si avvicina, Nicolò è stato pizzicato da Nuno Tavares nella palestra del centro sportivo di Formello mentre allenava la parte superiore, segno di quanto gli sia difficile stare fermo e lontano dall'attività fisica.
Il giocatore appare sorridente e con molta speranza di rientrare in tempo per Lazio-Napoli del 4 gennaio e il terzino non può far altro che mettere un cuore rosso come emoji, facendo capire quanto la squadra, staff e tifosi lo stiano aspettando. Qui sotto la foto: