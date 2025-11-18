Meloni, la famiglia tifa Lazio: la confessione della madre

Anna Paratore, madre di Giorgia Meloni, ha confessato di esser da sempre una grande tifosi della Lazio, nonostante la fede della figlia

Anna Paratore, madre della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha raccontato ai microfoni di Radiosei di esser da sempre una grande tifosi della Lazio, innamorata di Pino Wilson. Nella stessa intervista, però, ha sottolineato anche la blanda fede romanista della premier.

LA MADRE DELLA MELONI TIFA LAZIO - "Come è giusto che sia, resto defilata dalla vita professionale di mia figlia Giorgia, ma quando c’è da parlare di Lazio ci sono sempre.La mia lazialità nasce da mio padre. Lui, in realtà, da buon siciliano avrebbe voluto tanti figli maschi. La sorte ha voluto che avesse una sola figlia femmina. Quindi sono stata cresciuta un po’ come fossi un maschietto con tanto sport in primo piano. Dalla boxe al calcio, passando per la fede della Lazio. Lui era inizialmente un tifoso del Messina, ma venendo a Roma diventò un laziale feroce. Mi ha trascinato nella sua passione fin da piccola. Il mio idolo era Pino Wilson, ero innamorata di lui. Quando ero piccola non potevamo permettersi l’abbonamento. Quando si poteva andavo allo stadio con papà, poi in seguito ci sono andata per conto mio. Ho fatto anche qualche trasferta con la tifoseria organizzata. Poco prima dell’epoca Cragnotti ho iniziato anche a sottoscrivere la tessera. Da quel momento in poi ci sono sempre stata".

LE FIGLIE - "Le mie due figlie, Giorgia ed Arianna, sono state sempre sveglie, ma non troppe. A parte quando innescarono in incendio casalingo che mi costrinsero a chiamare i pompieri (ride, ndr). Con Giorgia non ho mai avuto modo di parlare con i professori, talmente buono era il suo profitto. Lei da piccola era molto taciturna, poco comunicativa, quando iniziò la sua carriera politica pensavo l’avessero clonata. Non la riconoscevo più, finì già a sedici anni nella trasmissione di Vespa in tv. Rimasi molto sorpresa, alla fine è uscita fuori questa belva (ride, ndr)".

CHE SQUADRA TIFA LA MELONI? - "La fede calcistica di Giorgia? La scuola mi ha rovinato le figlie (ride, ndr). Non sapevo che l’istituto in cui le ho mandate fosse un covo di romanisti. Lei è stata sempre romanista, anche se in modo molto blando. Abbiamo avuto degli scontri terribili, a volte per la Lazio e la Roma le ho mandate a dormire dalle proprie amiche. Una volta, causa sfottò derby, tirai loro una secchiata di acqua gelata".