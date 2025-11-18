Roma da scudetto? Soulé dice la sua e spegne i tifosi

Matias Soulé si è raccontato ai microfoni di Sportmediaset, parlando del suo momento e di quello della Roma: "Sono felice della città in cui mi trovo e dei tifosi che ci sostengono, mi immagino a lungo alla Roma. Se la Roma è da scudetto? Tutti lo sognano, ma penso sia presto per parlarne. Quello che facciamo e che dobbiamo continuare a fare è essere una famiglia. Pensiamo partita per partita e vediamo dove saremo tra qualche mese".