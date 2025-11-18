Juve, Perin svela di aver pensato di smettere con il calcio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Ho pensato di smettere con il calcio, in cinque anni avevo subito altrettanti interventi chirurgici tra spalla e ginocchia: non riuscivo più a giocare come volevo": lo ha dichiarato il portiere della Juve, Mattia Perin, in occasione del Social Football Summit.

All'evento organizzato all'Allianz Stadium l'estremo difensore ha continuato: "Feci una chiacchierata con Nicoletta (la mental coach Romanazzi, ndr) e da lì è iniziato il mio viaggio che continua ancora oggi e sono andato a scavare molto in profondità, arrivando a conoscere me stesso come non mi conosce nessun altro: ho capito quanto sia importante l'aspetto mentale, secondo me è fondamentale e la Juve mette a disposizione uno psicologo come Beppe Vercelli e anche altre figure per il settore giovanile".