FORMELLO - Lazio, la ripresa: i dubbi di Sarri, Tavares rientra

FORMELLO - Sono ripresi gli allenamenti a Formello. Sarri comincia a recuperare qualche pezzo dall'infermeria e dalle nazionali, alcuni calciatori sono già stati "riconsegnati" al tecnico. Gli ultimi a rientrare, di quelli impegnati durante la sosta, saranno Mandas, Isaksen e Dia. Si rivedranno in gruppo tra 24 ore o più probabilmente nella seduta di giovedì. L'allenatore ha programmato una doppia sgambata per domani, gli allenamenti sono stati fissati per le 11 e per le 15.

Non ce la farà a recuperare Castellanos. Il ritorno dell'argentino è stato posticipato, non ha ricevuto il via libera dopo gli ultimi controlli strumentali effettuati. Era finito ko per una lesione muscolare di secondo grado. Convocabile per il Lecce invece Tavares, fermo da dopo la trasferta di Bergamo. Occhio alla situazione Dele-Bashiru: visto lo stop prolungato di Rovella, il nigeriano dovrebbe essere reinserito in lista al suo posto. È fuori dal derby del 21 settembre, lasciò il campo durante il primo tempo.

Fronte Rovella, l'intervento chirurgico è programmato per giovedì a Roma, alla clinica Quisisana. Rimarrà ai box almeno fino a metà gennaio, la terapia conservativa non ha funzionato e sarà necessaria l'operazione. Ancora out anche Cancellieri (oltre a Gigot), potrebbe tornare ad allenarsi con la rosa a inizio dicembre. Poi avrà bisogno di una fase di riatletizzazione.