Lazio | telefonata Lotito - Lotti: la controreplica di Cruciani

Sul suo canale Instagram Giuseppe Cruciani ha controreplicato sulla vicenda legata alla telefonata tra Lotito e Lotti dopo la smentita di quest'ultimo

La notizia della giornata in casa Lazio è la rivelazione fatta da Giuseppe Cruciani di una telefonata tra Lotito e Lotti in cui il presidente biancoceleste avrebbe chiesto informazioni sulle procedure per mettere in vendita una società. Nel pomeriggio è arrivata una dichiarazione dell'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ex ministro dello Sport in cui smentisce di aver mai parlato della cessione della Lazio con Lotito.

Sulla propria pagina Instagram Cruciani ha fornito un aggiornamento, rilanciando la sua indiscrezione: "Piccolo update sulla sulla vicenda Lotito - Lotti- cessione Lazio. Precisiamo una cosa, io non ho mai parlato di una telefonata in cui il presidente della Lazio Lotito ha chiesto a Lotti come si cede la Lazio perché voglio cedere la Lazio, io ho parlato di una telefonata, che confermo al 100%, tra Lotito e Lotti in cui Lotito ha chiesto informazioni su come si mette in vendita una società".

Cruciani poi specifica: "Questo non vuol dire che voglia vendere la società, questo non vuol dire che sta pensando seriamente di vendere la società, ma questa telefonata c'è stata, io lo confermo al 100%. Poi le smentite è giusto chche ci siano, però io ripeto che c'è stata questa telefonata e ve lo confermo al 100%, anche perché a questa telefonata ha assistito una terza persona".