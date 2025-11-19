Lazio | Flaminio, niente summit tra Lotito e Gualtieri: le ultime
RASSEGNA STAMPA - Incontro rinviato alla prossima settimana. Secondo il programma, si sarebbe dovuto tenere ieri un summit in Campidoglio tra il presidente Lotito e il sindaco Gualtieri, dove si sarebbe parlato del lungo iter per la presentazione del progetto per il nuovo Stadio Flaminio. Alla fine, però, come riportato da Il Corriere dello Sport, è stato posticipato.
Il motivo è legato ad alcuni imprevisti di agenda, il tutto è stato rimandato alla prossima settimana. La Lazio spera di avere delle risposte da parte delle istituzioni, e nello specifico dall'Avvocatura comunale, sulla richiesta del presidente biancoceleste di ottenere i diritti di superficie per stipulare un contratto di diritto privato, normato dal codice civile.
Così facendo, per Lotito sarebbe più facile accendere il mutuo. In più il Flaminio uscirebbe dal patrimonio indisponibile del Campidoglio per passare a un soggetto privato. Si attendono i tempi tecnici della burocrazia, ma l'obiettivo delle parti resta comunque quello di chiudere il discorso entro la fine dell'anno, come scrive lo stesso quotidiano.