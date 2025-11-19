Danimarca ai playoff per i Mondiali: Isaksen sempre in campo
Danimarca ai playoff. Dopo il pareggio deludente contro la Bielorussia (con gol di Isaksen), è arrivata anche una brutta sconfitta contro la Scozia di McTominay (che ha segnato in rovesciata).
19.11.2025 09:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il 4-2 finale porta la squadra di Clarke direttamente al Mondiale e fa scalare gli scandinavi agli spareggi. Solo domani si saprà chi affronteranno in semifinale.
Nella gara Isaksen ha giocato da titolare e fino agli ultimi minuti, quando è stato sostituito da Biereth poco prima del 3-2 di Tierney. L'esterno della Lazio si è guadagnato il rigore del momentaneo 1-1 segnato da Hojlund.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.