Lazio, quando l'esordio della nuova aquila? Il programma
Ecco la nuova aquila. La Lazio l'ha presentata nei giorni scorsi sui suoi profili social: ora manca solo il nome e aspettare l'esordio ufficiale in casa, all'Olimpico.
19.11.2025 09:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Sicuramente non avverrà subito, non domenica alle 18 contro il Lecce, la prima gara al rientro dalla sosta per le nazionali. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l'aquila (reale, come Olympia) ha bisogno di un periodo di adattamento.
Per questo tra oggi e domani sono previsti i primi allenamenti allo stadio, tempo permettendo. L'aquila dovrà abituarsi ai consueti giri pre-gara, come faceva Olympia, anche con tutti i tifosi presenti sugli spalti. A guidarla sarà il falconiere Giacomo Garruto.