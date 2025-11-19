Mondiali 2026, si compone la lista: le 39 squadre già qualificate

Va completandosi il quadro delle squadre qualificate al Mondiale 2026 in USA, Canada e Messico: 39 hanno già staccato il pass, ne mancano 9 all'appello

Sono terminati i gironi di qualificazione europea al Mondiale del 2026 e si sono concluse le prime fasi di tutte le confederazioni (in nottata si completerà anche nell'America centrale). Delle 48 squadre che disputeranno la rassegna iridata in USA, Canada e Messico, già 39 hanno staccato il pass: 8 asiatiche, 9 africane, 3 dell'America centrale (i paesi ospitanti), 6 sudamericane, 1 oceanica e 12 europee.

Di seguito le qualificate divise per confederazione.

AFC - Giappone, Iran, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Qatar, Arabia Saudita.

CAF - Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria, Ghana, Capo Verde, Sudafrica, Senegal, Costa d'Avorio.

CONCACAF - Canada (Paese ospitante), Messico (Paese ospitante), Stati Uniti (Paese ospitante).

CONMEBOL - Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay.

OFC - Nuova Zelanda.

UEFA - Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo, Norvegia, Germania, Olanda, Belgio, Austria, Svizzera, Spagna, Scozia.

Gli altri 9 posti disponibili saranno così assegnati: 4 a squadre UEFA, 3 a squadre CONCACAF e 2 tramite spareggi FIFA. Sui playoff europei è ormai tutto noto, le prime classificate dei tre gironi di qualificazione della CONCACAF otterranno la qualificazione diretta al Mondiale. Gli spareggi FIFA, da cui usciranno due squadre per la rassegna iridata, vedranno sei nazionali impegnate: le due migliori seconde dei tre gironi CONCACAF, l'Iraq per l'AFC, la Repubblica Democratica del Congo per la CAF, la Bolivia per la CONMEBOL e la Nuova Caledonia per l'OFC. Le quattro nazionali con ranking FIFA più basso si affronteranno in due semifinali, le due con ranking più alto accedono direttamente alle due finali da cui usciranno le ultime squadre qualificate al Mondiale.