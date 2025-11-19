Lazio, Cataldi senza vice: ora è da solo al centro della Lazio

Cataldi è tornato al centro della Lazio. Ancora di più dopo le ultime notizie su Rovella: dovrà operarsi, rimarrà fermo un altro mese e mezzo per provare a rientrare a gennaio. Resta quindi solo Danilo, la garanzia.

RASSEGNA STAMPA - Cataldi è tornato al centro della Lazio. Ancora di più dopo le ultime notizie su Rovella: dovrà operarsi, rimarrà fermo un altro mese e mezzo per provare a rientrare a gennaio. Resta quindi solo Danilo, la garanzia. Ha disputato dieci partite su undici, di cui otto da titolare. Solo con il Verona è rimasto in panchina per novanta minuti.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, finora è stato il più affidabile tra i centrocampisti in rosa. Dal suo ritorno dalla Fiorentina si è subito fatto trovare pronto, adesso deve confermare il suo periodo positivo. La Lazio deve ringraziare il club viola e soprattutto Palladino, che ha deciso di dare le dimissioni, se Cataldi non è stato riscattato per soli 4 milioni di euro.

Il rischio di perderlo è stato altissimo, ora è più al centro che mai. Attualmente è senza vice: Vecino è rientrato da poco e va riadattato, mentre Belahyane non ha mai convinto Sarri. È evidente che Danilo, anche dopo il triennio passato vissuto con il tecnico, è quello che più di tutti ha assimilato i suoi dettami. E adesso, ancora una volta, sta mettendo l'anima al servizio della Lazio.