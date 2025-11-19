Lazio, clima teso tra Lotito e tifosi: l’analisi di Cardone

Giulio Cardone ha detto la sua sui rapporti sempre più tesi tra il presidente della Lazio Lotito e il tifo biancoceleste.

Giulio Cardone è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, ai quali ha evidenziato come la totale mancanza di un tentativo di dialogo tra il tifo biancoceleste e il presidente Lotito renda solo più pesante e negativo il clima in casa Lazio. Queste le sue parole:

“Tifosi-Lotito? Con il martellamento che c’è da parte delle radio, è evidente che si fatica dall’altra parte ad avere rapporti. Non c’è neanche la volontà di arginare questo malessere, perché non c’è un filtro, non c’è nemmeno un tentativo di dialogo. Viene trascurata in maniera netta questa situazione che però è fondamentale, perché così facendo crea un’aria negativa nell’ambiente".

"Bisogna anche rispettare i 30.000 che si sono abbonati. Io credo che se loro vanno a vedere domenica la partita, qualche notizia su chi le partite le gioca e sugli avversari vanno date. Sul discorso che questo club, per la storia che ha, meriterebbe una società più ambiziosa non ci sono dubbi. Il fatto che certe notizie si dicano in radio ma non sui giornali è perché noi lavoriamo per capire se una notizia è vera o no; quando le notizie non si rivelano veritiere, sul giornale non ci vanno. Serve quindi una grandissima attenzione prima di pubblicare notizie perché la gente ha bisogno di sapere cose vere".

"Lecce? C’è da mettere in campo una formazione decente per domenica, il rallentamento di Castellanos non ci voleva; il ragazzo è molto giù, nonostante sia tosto e infatti si stava impegnando per tornare a disposizione quanto prima. Quando si parla di questi infortuni comunque le tempistiche sono queste”.