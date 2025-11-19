Roma, Cobolli sicuro: Gasperini vincerà lo Scudetto
In un'intervista rilasciata a La Stampa, il tennista Flavio Cobolli si è detto sicuro sulla vittoria dello scudetto da parte della Roma.
19.11.2025 13:45 di Christian Gugliotta
In vista delle Final Eight di Coppa Davis, Flavio Cobolli ha rilasciato un'intervista per l'edizione odierna de La Stampa, nella quale tra le altre cose, ha parlato anche della sua grande passione per il calcio.
Prima di scegliere il tennis, Flavio si avvicinò anche al rettangolo verde, muovendo i primi passi da calciatore nel settore giovanile della Roma, della quale è anche grande tifoso.
Tra le diverse domande, al tennista romano è stato chiesto se baratterebbe una Coppa Davis con lo scudetto della Roma. Cobolli non ha dubbi: "No mai" risponde. Subtio dopo, però, aggiunge: "Però quest'anno la Roma lo scudetto lo vince".
