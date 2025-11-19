Lazio, De Grandis (Sky) punta su Noslin: le sue parole

Stefano De Grandis ha parlato i vista della sfida tra Lazio e Lecce, puntando su Noslin per una maglia da titolare.

In vista del match tra Lazio e Lecce, il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ai quali ha parlato delle posisbili scelte di Sarri contro i salentini e non solo. Queste le sue parole: "Martin mi piace molto, è un terzino che è forte in fase offensiva, crossa bene, calcia punizioni e angoli e anche in fase difensiva è discreto".



"Lo scorso anno con il Lecce hai perso la possibilità di andare in Europa, e quella è stata la goccia finale che ha portato al mercato bloccato".



"Farei giocare Noslin dal primo minuto domenica. Non penso che Noslin sia un fenomeno ma credo che tutti meritino una chance, lui entra sempre con tanta voglia e impegno. Il “problema” è che a Sarri non piace Noslin e questo mi dispiace, tra l’altro Noslin ha una media voto di 6,25 a partita quindi non gioca male i pochi minuti che ha a disposizione".



"Vorrei tanto rivedere il Tavares dello scorso anno, ma quello che abbiamo visto nell’ultimo anno ha troppi problemi difensivi, per me difende anche peggio di Lazzari".