Lazio, Renzo Star racconta: ecco come nascono le sue canzoni

Renzo Star, cantante del mondo laziale e autore delle canzoni 'Forza Lazio Carica' e 'Sempre Insieme a Te', è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per raccontare della sua produzione, della Lazio come fonte d'ispirazione e del contest lanciato anche attraverso lalaziosiamonoi.it.

LAZIO FONTE D'ISPIRAZIONE - "Tra l'altro non le scrivo con la penna e il taccuino, ma mi prendo la chitarra, mi metto lì e strimpello, perché quello so fare, non mi permetto di dire che io sia un grande musicista, però strimpellando, strimpellando viene fuori qualche melodia, poi ci si mettono sopra le parole. Poi pensi alla Lazio e la Lazio è fonte di ispirazione perenne quindi. Al di là della banalità che si può dire, il tifoso deve essere al di là dei risultati come dico in un'altra canzone appunto, quindi il nostro attaccamento, il nostro amore per la maglia, per questi colori è comunque indipendente poi da quelle che sono le vicende esteriori, anche se poi inevitabilmente ci toccano e ci modificano diciamo così anche l'umore, lo status che abbiamo in quel determinato periodo. Ecco in questo periodo probabilmente non è il massimo".

LE CANZONI - "Forza Lazio Carica, era la voglia di mettere così in musica quelle che sono poi le emozioni forti che vivi allo stadio e quindi poi ho usufruito di un coro che sentiamo sempre durante le partite. Mentre per quanto riguarda Sempre Insieme a Te, quella è una canzone dove ho voluto scrivere il mio vissuto da laziale, che è un po' quello di tutti, differente per tutti, ognuno ha il suo vissuto, come posso dire, soggettivo, differente, però poi oggettivamente invece è uguale per tutti, cioè l'emozione che tu provi, quello che ti dà la Lazio, quello che ti fa vivere, è più o meno uguale per tutti e quindi tutti quanti possiamo gridare quel Sempre Insieme a Te".

IL CONTEST - "Ho fatto un pre-video che adesso si può trovare su YouTube. Siccome la canzone è dedicata alla Lazio ma nel vero senso della parola, come se io parlassi alla Lazio come di un'entità, come una donna angelica nel dolce stil nuovo. C'è anche una voce femminile sulla canzone, che potrebbe essere appunto quella della Lazio stessa che risponde al tifoso e che canta con lui. Quindi la mia idea era quella di mettere in questo video anche un'immagine femminile di una ragazza, di una donna, bella ovviamente, che possa appunto rappresentare la Lazio, e abbiamo lanciato quest'iniziativa anche in collaborazione con la Lazio Siamo Noi, questo contest per trovare questa ragazza, quindi per i nostri amici tifosi e tifose soprattutto, diciamo che possono andare appunto su La Lazio Siamo Noi e andando sull'articolo possono appunto trovare tutte le indicazioni e il modo per partecipare se lo desiderano a questo contest e tutte insomma quelle che sono le spiegazioni".