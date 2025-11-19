Lazio, il Lecce in arrivo all'Olimpico: i numeri della sfida
Terminata anche la sosta nazionali di novembre, il campionato di Serie A si prepara ora a proseguire senza sosta fino a marzo. Reduce dal ko contro l'Inter, domenica la Lazio ospiterà il Lecce all'Olimpico, per provare a restare in scia delle altre contendenti per un posto in Europa.
Nei 18 precedenti tra le due squadre andati in scena nella Capitale, i biancocelesti hanno conquistato ben 11 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, l'ultima risalente allo scorso maggio, quando la squadra allenata da Baroni perse all'ultima giornata e rimase fuori da tutte le coppe europee. Sono inoltre 38 i gol realizzati dai capitolini, contro i 17 dei salentini. Questi tutti i numeri della sfida:
Precedenti totali: 47 (22 vittorie Lazio, 12 pareggi, 13 vittorie Lecce)
Ultima vittoria Lazio: 1-2 (21.12.2024)
Ultima vittoria Lecce: 0-1 (25.05.2025)
Ultimo pareggio: 2-2 (12.05.2023)
Gol totali Lazio: 72
Gol totali Lecce: 47
Capocannoniere della sfida: Tommaso Rocchi 6 gol
Vittorie con più gol realizzati in A all`Olimpico: 4-0 Lazio (1998) - 1-2 Lecce (2011)